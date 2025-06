Συνάντηση με τον πρόεδρο της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας θα έχει την ερχόμενη Τρίτη (10/6) ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, καθώς η καρέκλα του «τρίζει» μετά τη βαριά ήττα από τη Νορβηγία.

Απογοητευμένοι είναι στην Ιταλία μετά την ήττα της εθνικής ομάδας στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία (3-0, 6/6) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την εικόνα της ομάδας, έφερε αναπόφευκτα γκρίνια και πλέον ο Λουτσιάνο Σπαλέτι ανησυχεί για τη θέση του στο «τιμόνι» της εθνικής.

Ο Ιταλός τεχνικός (που έχει αναλάβει την Ιταλία από τον Σεπτέμβριο του 2023) θα έχει συνάντηση με την πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Γκαμπριέλε Γκαβρίνα, την ερχόμενη Τρίτη (10/6) σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», προκειμένου να συζητήσουν για την εμφάνιση της ομάδας και το μέλλον του Σπαλέτι.

