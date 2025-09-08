Η Ιταλία τα... χρειάστηκε απέναντι στο Ισραήλ, αλλά σε ένα συγκλονιστικό φινάλε το λύγισε με 5-4 κι έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της απευθείας πρόκρισης στο Μουντιάλ. Με το ένα πόδι στις ΗΠΑ η Κροατία!

2ος Όμιλος

Πάρτι της Ελβετίας κόντρα στη Σλοβενία, αφού επικράτησε 3-0 εντός έδρας. Δεύτερη διαδοχική νίκη στον όμιλο και μόνη πρώτη στην κορυφή, μετά την τεράστια γκέλα των Σουηδών. Βασικός ο Τσέριν του Παναθηναϊκού, ο οποίος και ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του σε ένα κακό βράδυ. Ο Ελβέντι άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό, με τον Εμπολό να πετυχαίνει το 2-0 στο 33'. Όλα τελείωσαν πέντε λεπτά αργότερα, όταν ο Εντόι διαμόρφωσε το 3-0.

Γκέλα ολκής για τη Σουηδία, η οποία ηττήθηκε 2-0 από το Κόσοβο εντός έδρας. Με μόλις ένα βαθμό έπειτα από δυο στροφές, οι Σκανδιναβοί βρίσκονται σε αρκετά δύσκολη θέση. Ο Ρεξμπεκάι στο 26' άνοιξε το σκορ, ενώ στο 42' ο Μουρίκι διαμόρφωσε το 2-0. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Εμερλαου για τους γηπεδούχους. Χωρίς τον Ελίασον οι φιλοξενούμενοι, μιας και ο παίκτης της ΑΕΚ κρίθηκε ανέτοιμος.

Αποτελέσματα

Κόσοβο - Σουηδία 2-0

Ελβετία - Σλοβενία 3-0

Βαθμολογία

1. Ελβετία 6 (7-0), 2 ματς

2. Κόσοβο 3 (2-4), 2 ματς

3. Σουηδία 1 (2-4), 2 ματς

4. Σλοβενία 1 (2-5), 2 ματς

9ος Όμιλος

Δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε, αλλά μετά από ένα τρελό φινάλε στις καθυστερήσεις η Ιταλία έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της απευθείας πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026! Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ δυο φορές απέναντι στο Ισραήλ, η ομάδα του Τζενάρο Γκατούσο κατάφερε να επικρατήσει με 5-4 σε ένα χορταστικό παιχνίδι με δραματικό τέλος και να ανέβει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με τρεις βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο Νορβηγία. Οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Λοκατέλι στο 16΄, προτού η Ιταλία ισοφαρίσει με τον Κεν στο 40΄για το 1-1 του πρώτου μέρους. Στο 52΄ο Περέτς ανάκτησε το προβάδισμα για το Ισραήλ, αλλά έκτοτε ακολούθησε καταιγισμός των Ιταλών. Κεν (54΄), Πολιτάνο (59΄) ανέτρεψαν το σκορ μέσα σε πέντε λεπτά, προτού ο Ρασπαντόρι κάνει το 4-2 στο 81΄. Το Ισραήλ δεν παράτησε το ματς και μείωσε σε 4-3 με αυτογκόλ του Μπαστόνι στο 87΄ και τρία λεπτά αργότερα.... κούφανε του Ιταλούς ισοφαρίζοντας σε 4-4 με τον Πέρέτς! Παρόλα αυτά η μεγάλη επιστροφή τους κατέρρευσε δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο Τονάλι στο 90΄+1΄χάρισε ένα κομβικό τρίποντο στους Ατζούρι.

Αποτελέσματα

Ισραήλ - Ιταλία 4-5

Βαθμολογία

1. Νορβηγία 12 (13-2), 4 ματς

2. Ιταλία 9 (12-7), 4 ματς

3. Ισραήλ 9 (15-11), 5 ματς

4. Εσθονία 3 (5-13), 5 ματς

5. Μολδαβία 0 (2-14), 4 ματς

9/9

Νορβηγία - Εσθονία

12ος Όμιλος

Πρόσω ολοταχώς για τις ΗΠΑ και την τελική φάση του Μουντιάλ έβαλε η Κροατία, η οποία κατατρόπωσε με 4-0 το Μαυροβούνιο κι έχει τον πρώτο λόγο για την κορυφή του ομίλου και το απευθείας εισιτήριο. Ο Γιάκιτς άνοιξε το σκορ για τους Κροάτες στο 35΄, με την αποβολή του Μπουλάτοβιτς επτά λεπτά αργότερα να συμβάλλει στην κατάρρευση των γηπεδούχων στο β΄μέρος. Αρχικά ο Κράμαριτς στο 51΄έγραψε το 2-0, ενώ το αυτογκόλ του Κουτς και το γκολ του Πέρισιτς στις καθυστερήσεις ανέβασαν το σκορ σε ύψη θριάμβου για την Κροατία που ανέβηκε πρώτη σε ισοβαθμία με την Τσεχία, αλλά με ματς λιγότερο.

Την ίδια ώρα τα Νησιά Φερόε λύγισαν με 1-0 το Γιβραλτάρ κι έφτασαν τους έξι βαθμούς στον όμιλο. Το γκολ της νίκης σημείωσε ο Ο Άγκναρσον στο 68΄.

Αποτελέσματα

Κροατία - Μαυροβούνιο 4-0

Γιβραλτάρ - Νησιά Φερόε 0-1

Βαθμολογία

1. Κροατία 12 (17-1), 4 ματς

2. Τσεχία 12 (11-6), 5 ματς

3. Νησιά Φερόε 6 (4-5), 5 ματς

4. Μαυροβούνιο 6 (4-9), 5 ματς

5. Γιβραλτάρ 0 (2-17), 5 ματς

Επόμενη αγωνιστική (9/10)

Τσεχία - Κροατία

Νησιά Φερόε - Μαυροβούνιο