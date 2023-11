Στον πάγκο της Αργεντινής μέχρι νεοτέρας αναμένεται να συνεχίσει ο Λιονέλ Σκαλόνι.

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο της Αργεντινής, μετά τις δηλώσεις του Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος άφησε υπονοούμενα περί αποχώρησης από την εθνική ομάδα.

Μπορεί ο τεχνικός της «Αλμπισελέστε» να έριξε τη... βόμβα αμέσως μετά την ιστορική επικράτηση απέναντι στη Βραζιλία στο «Μαρακανά», ωστόσο σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, ο 45χρονος δεν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, τουλάχιστον άμεσα. Όπως αποκαλύπτουν τα Μέσα της Αργεντινής, ο Σκαλόνι δεν αναμένεται να παραιτηθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς θέλει να σκεφτεί καλά πριν πάρει κάποια οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Γκαστόν Εντούλ, ο προπονητής της «Αλμπισελέστε» θα επικοινωνήσει άμεσα και με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Τάπια, ώστε να συζητηθούν διάφορα θέματα τα οποία έχουν προβληματίσει το τεχνικό επιτελείο της χώρας, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να κάνουν λόγο για οριστική παραμονή.

(🌕) JUST IN: Lionel Scaloni is not going to resign now. He's going to take some time, he’s going to return to his city, and will have talks (one of them with Tapia) to decide what to do. No decision will be made in the coming hours. The general feeling of his entourage is that… pic.twitter.com/q6viNewHQH