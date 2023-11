Σχεδόν ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το προπονητικό επιτελείο της Αργεντινής δεν έχει λάβει το χρηματικό μπόνους από την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Η Αργεντινή κατέκτησε το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της στο Κατάρ, παρόλα αυτά το τεχνικό επιτελείο της Αλμπισελέστε δεν έχει λάβει ακόμα το χρηματικό μπόνους από την Ομοσπονδία της χώρας.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Λέο Παραδίσο, αποκάλυψε πως ο Λιονέλ Σκαλόνι και οι βοηθοί του δεν έχουν λάβει, σχεδόν ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του Mundial, το χρηματικό μπόνους που τους αναλογεί, από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής.

Αρκετά δημοσιεύματα συνδέουν αυτό το γεγονός με τις πρόσφατες δηλώσεις του Λιονελ Σκαλόνι, μετά την αναμέτρηση κόντρα στη Βραζιλία, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον πάγκο της Αλμπισελέστε.

🚨 Almost a year later, the Argentina National Team coaching staff still HAS NOT RECEIVED the prize for the World Cup from AFA. @leoparadizo 😳 pic.twitter.com/w9XDhWfawY