Ο προπονητής της Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι άφησε υπονοούμενα περί αποχώρησης από την εθνική ομάδα μετά την ιστορική νίκη κόντρα στη Βραζιλία.

Ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την εκτός έδρας νίκη της ομάδας με 1-0 κόντρα στη Βραζιλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο έμπειρος τεχνικός εμφανίστηκε κανονικά στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, αλλά έκανε εκτενείς παρατηρήσεις σχετικά με το μέλλον του και στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις.

«Πρέπει να σκεφτώ πολύ για το τι θέλω να κάνω», δήλωσε. «Δεν πρόκειται για αποχαιρετισμό ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ο πήχης είναι πολύ ψηλά και είναι περίπλοκο να συνεχίσω... Αυτή η εθνική ομάδα χρειάζεται έναν προπονητή που έχει όλη την πιθανή ενέργεια και που είναι καλά. Πρέπει να σκεφτώ πολύ. Είναι δύσκολο να συνεχίσεις να κερδίζεις ... Ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

🚨 Argentina coach Scaloni: “I have to think a lot about what to do with my future…”.



“This group demands you permanently, you have to have maximum energy”.



“It's not a goodbye but the bar is very high”.



“The team needs a coach who has all possible energy”, via @gastonedul. pic.twitter.com/iJLQsNgu8R