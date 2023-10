Μια έντονη διαμάχη είχαν στο παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Παραγουάη οι Λιονέλ Μέσι και Αντόνιο Σανάμπρια, με τον τελευταίο να φτύνει τον σούπερ σταρ της «Αλμπισελέστε».

Η γκολάρα του Νικολάς Οταμέντι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ήταν αρκετή για την Αργεντινή, ώστε να επικρατήσει της Παραγουάης με 1-0 και να μείνει μόνη της στην κορυφή του ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ο Λιονέλ Μέσι από την πλευρά του πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή και παρότι δεν σκόραρε, κατάφερε να γίνει και πάλι πρώτο θέμα. Ωστόσο αυτή τη φορά δεν ήταν κάποιος αγωνιστικός λόγος, αλλά η έντονη διαμάχη που είχε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον επιθετικό της Παραγουάης, Αντόνιο Σανάμπρια, καθώς οι δυο τους αντάλλαξαν μερικά «γαλλικά» στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο Σανάμπρια ωστόσο προχώρησε σε μια πολύ άσχημη κίνηση, καθώς όταν ο Μέσι γύρισε την πλάτη του, εκείνος φάνηκε να τον φτύνει. Ο «pulga» ρωτήθηκε για το περιστατικό μετά το τέλος του αγώνα, τονίζοντας ότι δεν κατάλαβε ότι συνέβη κάτι τέτοιο, προσθέτοντας μάλιστα ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια για να τον κάνει... διάσημο.

«Δεν κατάλαβα τίποτα εκείνη την στιγμή, μου το είπαν οι συμπαίκτες μου στα αποδυτήρια πως με έφτυσε. Ούτε που ξέρω ποιο είναι αυτό το παιδί και δεν θα του δώσω και σημασία, να τον κάνω διάσημο και να μιλούν όλοι για εκείνον», δήλωσε ο Μέσι μετά το τέλος του αγώνα.

Για το περιστατικό χρειάστηκε να μιλήσει και ο ίδιος ο Σανάμπρια, ο οποίος ανέφερε ότι ουδέποτε έφτυσε τον Μέσι, «ρίχνοντας» την ευθύνη στην κάμερα και στην οπτική γωνία της λήψης...

Sanabria states that he did not spit at Messi and it was just the camera angle that made it seem like that pic.twitter.com/zxFZZwRXtl