Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο εκπροσώπησε του ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ξέσπασε σε κλάματα αναφερόμενος στον πόλεμο.

Η εθνική ομάδας της Ουκρανίας θα δώσει το βράδυ της Τετάρτης (1/6, 21:45) το πρώτο της επίσημο παιχνίδι μετά την εισβολή των Ρώσων, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία για τα ημιτελικά των μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. Τους Oυκρανούς διεθνείς εκπροσώπησε o αριστερός μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, Ολεκσάντρ Ζιντσένκο, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του όταν αναφέρθηκε στον πόλεμο που γίνεται στην πατρίδα του.

«Κάθε Ουκρανός θέλει ένα πράγμα. Να σταματήσει ο πόλεμος. Μίλησα με παιδιά που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, αλλά έχουν ένα όνειρο. Θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Έχουμε και ένα άλλο όνειρο. Να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε στις δηλώσεις του ο 25χρονος μεσοαμυντικός.

Oleksandr Zinchenko: “Every Ukrainian wants one thing - to stop the war. I spoke to kids who don’t understand what’s happening, but they have one dream: They want the war to end. We also have another dream: To make the World Cup…” [via @ZoryaLondonsk]pic.twitter.com/LIgwpaudc3