Η Εθνική Ουκρανίας δε θα βρίσκεται στο Μουντιάλ 2026 και η Ομοσπονδία όρισε ως υπαίτιο της αποτυχίας τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, που δε θα συνεχίσει στον πάγκο του εθνικού του συγκροτήματος.

Ο πάλαι ποτέ θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου, της Μίλαν και της Τσέλσι, Αντρέι Σεφτσένκο, που πλέον είναι Πρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας και πρώην συμπαίκτης του Ρεμπρόφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε τον Ρεμπρόφ για την αφοσίωση του και την ανάπτυξη των ανερχόμενων ταλέντων. Σήμερα, πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός και να πάρουμε νέες αποφάσεις με στόχο το μέλλον της εθνικής ομάδας».

Η χώρα της Ανατολικής Ευρώπης αποκλείστηκε από τη Σουηδία με 3-1 και θα συμπληρώσει είκοσι χρόνια αποχής από τα Παγκόσμια Κύπελλα, αφού η τελευταία της συμμετοχή ήταν στο Μουντιάλ του 2006, στα γήπεδα της Γερμανίας.

Να σημειωθεί πως ο 51χρονος κόουτς έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό και ειδικότερα μετά την αποδέσμευσή του από τον πάγκο της χώρας του, παραμένει σε όλα τα σενάρια που αφορούν το Τριφύλλι.