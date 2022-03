Η Al Rihla με τη βοήθεια των Χέουνγκ – Μιν Σον και Λιονέλ Μέσι παρουσιάστηκε προς τον κόσμο, μερικούς μήνες πριν από την μεγάλη γιορτή με την έναρξη του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Η σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση παγκοσμίως δεν γίνεται να μην έχει τη δική της μπάλα.

Είναι ένα από τα κομμάτια που γράφουν κάθε φορά τη δική τους ιστορία στα τουρνουά που διεξάγονται κι έτσι, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 θα έχει κι αυτό τη δική του μπάλα.

Αυτή είναι η Al Rihla, που παρουσιάστηκε επίσημα πλέον, το μεσημέρι της Τετάρτης, με την βοήθεια των Σον και Μέσι που πόζαραν μαζί της.

photo credits: Adidasfootball

The official match ball for the 2022 FIFA World Cup is here.



The Al Rihla 📸



(via @adidasfootball) pic.twitter.com/PlK47mmA8K