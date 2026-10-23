Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο «μάγος» Ροναλντίνιο επιστρέφει και επίσημα στο χορτάρι με τη Ραβέννα να ανακοινώνει την ημερομηνία.

Είχαν ξεκινήσει τα σενάρια και δεν άργησαν να επιβεβαιωθούν. Η Ραβέννα την Παρασκευή (23/10), ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Ροναλντίνιο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο ντέρμπι με τη Φορλί, στις 15 Νοεμβρίου.

«Πρόκειται για ένα γεγονός που αναμένεται να στρέψει τα βλέμματα όλου του κόσμου στο στάδιο Μπρούνο Μπενέλι.

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος θεωρούσε ότι ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ωστόσο, μπορούμε πλέον να επιβεβαιώσουμε επίσημα μια μεγαλειώδη επιστροφή: την επιστροφή της μαγείας, του χαμόγελου και ενός ταλέντου που έχει συναρπάσει γενιές φιλάθλων, ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζουν ή τις ποδοσφαιρικές τους προτιμήσεις», αναφέρει η Ραβέννα στην ανακοίνωσή της.

Ο Ροναλντίνιο υπέγραψε με τη Ραβέννα τον Ιούνιο, ωστόσο ο 46χρονος δεν έχει αγωνιστεί ακόμη με την ομάδα της Serie C, ενώ είναι μέτοχος του ομίλου που διοικεί ο Ινιάτσιο Τσιπριάνι.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Τσιπριάνι είχε δηλώσει πως όνειρό του είναι ο Βραζιλιάνος να πετύχει το τελευταίο γκολ της καριέρας του με τη φανέλα της ομάδας. Έτσι λοιπόν, έντεκα χρόνια μετά την τελευταία του επαγγελματική εμφάνιση, ο «Ρόνι» επιστρέψει ξανά για να κάνει τα... μαγικά του.

«Η μαγεία δεν έφυγε ποτέ. Τώρα ήρθε ο καιρός για να επιστρέψει στο χορτάρι. Στις 15 Νοεμβρίου ο Ροναλντίνιο επιστρέφει. Στα κίτρινα και στα κόκκινα. Ραβέννα - Φορλί. Η επιστροφή είναι αληθινή», έγραψε η Ραβέννα σε ανάρτησή της.