Ο Άνχελ Ντι Μαρία επιβεβαίωσε πως τα ξημερώματα του Σαββάτου αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής και έτσι, μετά το Μουντιάλ θ' αποσυρθεί από την «αλμπισελέστε».

Ο εκ των μεγάλων αστέρων της Παρί Σεν Ζερμέν αγωνίστηκε στο 3-0 επί της Βενεζουέλας και μάλιστα σκόραρε και έκανε και όμορφη ασίστ για τον Λιονέλ Μέσι που επανήλθε στη διάθεση του ομοσπονδιακού του προπονητή σκοράροντας.

Ο Λίο άφησε ανοιχτό παν ενδεχόμενο για το μέλλον του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όχι όμως και ο Άνχελ Ντι Μαρία που έμμεσα επιβεβαίωσε την απόσυρσή του.

Μέσω social media ανέφερε πως αγωνίστηκε για τελευταία φορά επί αργεντίνικου εδάφους με τη φανέλα της «αλμπισελέστε» κι αυτό σημαίνει ότι μετά το Μουντιάλ του Νοέμβρη θα αφήσει πλέον την εθνική ομάδα...

