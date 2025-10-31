Η Ανγκόλα πλήρωσε 12 εκατομμύρια ευρώ για ένα φιλικό με τον Μέσι!

ΜΕΣΙ

Η Ανγκόλα θα αντιμετωπίσει τους παγκόσμιους πρωταθλητές σε έναν φιλικό αγώνα για τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας της, με την παρουσία του Μέσι να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Στις 14 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 η εθνική ομάδα της Αργεντινής, που έχει ολοκληρώσει από τον Σεπτέμβριο τις υποχρεώσεις της, έχει προγραμματίσει να δώσει έναν φιλικό αγώνα εναντίον της Ανγκόλας.

Αυτός ο αγώνας θα είναι μία γιορτή για τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας της χώρας, ένα σημαντικό ορόσημο που ώθησε την κυβέρνηση του αφρικανικού κράτους να διαπραγματευτεί την άφιξη των πρωταθλητών κόσμου.

Βέβαια το να κανονίσεις φιλικό αγώνα με έναν εκ των κορυφαίων του αθλήματος, τον Λιονέλ Μέσι, δεν είναι καθόλου φθηνό. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport News Africa», η Ανγκόλα κατέβαλε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ στην AFA (Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής) για να τον φέρει στη χώρα για τον αγώνα.

Άλλες εθνικές ομάδες, όπως το Μαρόκο, είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να αντιμετωπίσουν τους τρεις φορές παγκόσμιους πρωταθλητές κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής των διεθνών αγώνων. Ωστόσο, η προσφορά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων έγειρε την πλάστιγγα, στέλνοντας την ομάδα του Σκαλόνι στη Λουάντα.

 

Για την ιστορία μέλος της εθνικής ομάδας της Ανγκόλας είναι και ο πορτογαλικής καταγωγής πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην ισπανική Οβιέδο.

