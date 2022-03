Η Αργεντινή ασφαλώς δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει 3-0 της Βενεζουέλας σε ματς που διεξήχθη στο «Μπομπονέρα», με τον Λιονέλ Μέσι παρόντα να χρίζεται σκόρερ και να... αφήνει παν ενδεχόμενο ανοιχτό για το μέλλον του στην εθνική ομάδα.

Η «αλμπισελέστε» κατάφερε να διατηρήσει το τρομερό αήττητο σερί της που διαρκεί από τον Ιούλιο του 2019, έχοντας από τότε 30 ματς δίχως αρνητικό αποτέλεσμα, μετρώντας 21 νίκες και 9 ισοπαλίες.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου το «Μπομπονέρα» θαύμασε και στο φινάλε αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι που επανήλθε στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Εκείνος σκόραρε από υπέροχη ασίστ του Άνχελ Ντι Μαρία, διαμόρφωσε το τελικό σκορ σρο 82ο λεπτό του αγώνα και η βραδιά έγινε ιδιαίτερη για εκείνον.

Άλλωστε, ούτε ο ίδιος ξέρει αν μετά το Μουντιάλ θα συνεχίσει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του...

