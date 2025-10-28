Μέσι: «Μακάρι ο Θεός να μου επιτρέψει να παίξω στο Μουντιάλ»

Ο ''Pulga'' παραχώρησε συνέντευξη στο ''NBC News'' και αναφέρθηκε στην πιθανή συμμετοχή του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και στο γεγονός ότι μεγαλώνει.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μπορεί να είναι μήνες μπροστά, ωστόσο ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με ανυπομονησία το κορυφαίο τουρνουά και φυσικά μια τελευταία παράσταση από τους... GOAT, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Όσον αφορά τον Πορτογάλο, είναι σχεδόν δεδομένο πως θα δώσει το «παρών», εφόσον η πατρίδα του πάρει το εισιτήριο. Για τον Αργεντίνο, η συμμετοχή δεν είναι βέβαιη, όπως άλλωστε αποκάλυψε και ο ίδιος σε συνέντευξή του στο ''NBC News''.

Ερωτηθείς για το αν θα αγωνιστεί το ερχόμενο καλοκαίρι, ο 38χρονος μάγος απάντησε πως θα ήθελε να βρίσκεται εκεί, εφόσον του το επιτρέπει η σωματική του κατάσταση, έτσι ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά την Αργεντινή να διατηρήσει τα σκήπτρα.

«Θα ήθελα να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο αν είμαι σε καλή κατάσταση. Θα ήθελα να συμβάλω σημαντικά στην εθνική μου ομάδα. Θα το αξιολογώ μέρα με τη μέρα όταν ξεκινήσω την περίοδο προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν με την Ίντερ Μαϊάμι και θα δω αν μπορώ πραγματικά να είμαι στο 100% και αν είμαι ικανός να είμαι χρήσιμος στην ομάδα, στην εθνική ομάδα, και τότε θα πάρω την απόφαση... Θα δούμε. Ελπίζω ο Θεός να μου δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχω στο Παγκόσμιο Κύπελλο για άλλη μια φορά».

Έπειτα, ο ''Pulga'' τόνισε πως ήταν όνειρό του να κατακτήσει το Μουντιάλ με την πατρίδα του, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα για κάθε ποδοσφαιριστή.

«Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου; Ήταν το όνειρο της ζωής μου. Και ήταν επίσης αλήθεια ότι ήταν το μόνο πράγμα που μου έλειπε σε επαγγελματικό επίπεδο. Ήμουν τυχερός που κατάφερα τα πάντα σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό με την Μπαρτσελόνα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το όνειρο κάθε παίκτη... Όταν ρωτήσεις οποιονδήποτε παίκτη για το όνειρό του, θα σου πει ότι είναι να γίνει Παγκόσμιος Πρωταθλητής».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι μεγαλώνει, αλλά παρόλα αυτά προσπαθεί να δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε ματς.

«Καθώς μεγαλώνεις, χάνεις πράγματα που είχες όταν ήσουν νεότερος, όπως ταχύτητα, ταχύτητα αντίδρασης, να βλέπεις το παιχνίδι πιο γρήγορα και να παίρνεις γρήγορα αποφάσεις. «Μερικές φορές το μυαλό σου είναι πιο γρήγορο από τα πόδια σου... Αλλά νομίζω ότι πάντα προσπαθούσα να ξεπερνάω αυτά τα πράγματα.

Συνεχίζω να προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, αξιοποιώντας στο έπακρο τις σωματικές μου ικανότητες και το στυλ παιχνιδιού μου. Προσπάθησα να προσαρμοστώ στις νέες συνθήκες».