Η Adidas διέκοψε τη 14ετή συνεργασία της με την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρωσίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Η εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα δεδομένα (και) στο ποδόσφαιρο της Ρωσίας. Η FIFA και η UEFA ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (28/2) την αποβολή της εθνικής ομάδας της Ρωσίας και των ρωσικών κλαμπ από τις διεθνείς διοργανώσεις, με τη Σπαρτάκ Μόσχας να μένει εκτός Europa League και τη Λειψία να προκρίνεται στα προημιτελικά άνευ αγώνος.

Η νεότερη εξέλιξη ήρθε από την πλευρά της Adidas με τον γερμανικό «Κολοσσό» αθλητικών ειδών να ανακοινώνει τη διακοπή της συνεργασίας με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των Ρώσων, λόγω των εξελίξεων στα ουκρανικά εδάφη. «Η Adidas σταματάει τη συνεργασία της με τη ρωσική ομοσπονδία ποδοσφαίρου με άμεση εφαρμογή», ανέφερε χαρακτηριστικά o εκπρόσωπος Τύπου των Γερμανών. Οι δυο πλευρές συνεργαζόντουσαν από το 2008.

Adidas has suspended its current deal to make uniforms for the Russian National team, according to the @AssociatedPress.



Adidas has been a partner of Russia since 2008. Their deal runs through the end of the year. pic.twitter.com/q0CQu6LLOX