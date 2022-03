Υπάρχουν εκκλήσεις προς τη FIFA να επιτρέψει σε ξένους παίκτες που αγωνίζονται στη Ρωσία να τερματίσουν τα συμβόλαιά τους, μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία.

Η απόφαση της Ρωσίας να εισβάλει στρατιωτικά στην Ουκρανία από τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης έχει δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ηδη η UEFA, αποφάσισε την αποβολή της εθνικής ομάδας και των ρωσικών συλλόγων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και τη διακοπή της χορηγικής συνεργασίας με την Gazprom, τη στιγμή που πολλοί παίκτες έχουν εγκλωβιστεί στη Ρωσία και φοβούνται για τη ζωή τους μετά από τα πρόσφατα γεγονότα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία λέξη για το τι πρόκειται να συμβεί με τους ξένους παίκτες στη Ρωσία. Η FIFPro, η οποία λειτουργεί ως ένωση ποδοσφαιριστών σε όλο τον κόσμο, προτρέπει τη FIFA να αλλάξει την μεταγραφική της πολιτική.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα, VI, η FIFPro πιστεύει ότι είναι δίκαιο, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου όσοι ξένοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στη Ρωσία να μπορούν να τερματίσουν τα συμβόλαιά τους και να αποχωρήσουν από τις ομάδες τους, ως ελεύθεροι.

«Προτρέψαμε τη FIFA να το κάνει αυτό. Πρέπει να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατό. Η ολοένα και κλιμακούμενη σύγκρουση φαίνεται να είναι ένας λόγος για να μπορέσουμε να λύσουμε τα συμβόλαια χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουμε αποζημίωση στον σύλλογο. Τώρα το συζητάμε. Δεδομένης της εξαιρετικά ανησυχητικής κατάστασης, πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί η ελευθερία στους παίκτες να φύγουν από τη χώρα. Θέλουμε σαφήνεια σχετικά με αυτό το συντομότερο δυνατό», είπε στο VI, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIFPro, Λούις Έβεραρντ.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 133 ξένοι παίκτες που αγωνίζονται στη ρωσική Premier League, μεταξύ των οποίων ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ Ντέγιαν Λόβρεν, ο πρώην εξτρέμ του Άγιαξ Κουίνσι Πρόμες και ο Μάλκομ, ο οποίος πέρασε από την Μπαρτσελόνα.

Υπενθυμίζεται ότι στο μπάσκετ οι καλαθοσφαιριστές της Ζενίτ που κατάγονται από άλλες χώρες, θα φύγουν από τη Ρωσία. Η Ζενίτ, μολονότι το θεωρεί καταπάτηση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, έδειξε κατανόηση και έδωσε άδεια στους παίκτες να φύγουν. Αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση, τους περιμένουν όλους πίσω όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Ενώ από την άλλη η EuroLeague αποφάσισε να αναβάλλει τα ματς που εμπλέκουν τις τρεις ρωσικές ομάδες, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τη Ζενίτ και την Ούνικς Καζάν, για ένα μήνα, με την ελπίδα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

