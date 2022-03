Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Ρουμανίας, Κλουζ, αλλά και η Στεάουα Βουκουρεστίου, γνωστοποίησαν πως δέχονται να φιλοξενήσουν Ουκρανούς πρόσφυγες που ψάχνουν διαφυγή από την εμπόλεμη κατάσταση στην πατρίδα τους.

Τα σύνορα ανοίγουν για τον κόσμο που αναγκάζεται να μαζέψει ό,τι πράγματα μπορεί από τα σπίτια του και να «ξεριζωθεί» για ν' αποφύγει τον κίνδυνο που επικρατεί στην Ουκρανία, αφού η εισβολή των Ρώσων συνεχίζεται για 6η μέρα...

Οι Ρουμάνοι και το ποδόσφαιρο της χώρας προσπαθούν κι εκείνοι να βοηθήσουν. Ο πρόεδρος της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, έκανε την αρχή δηλώνοντας πως ο σύλλογος θα μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 500 πρόσφυγες στα ξενοδοχεία και τους ξενώνες στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Το παράδειγμα αυτό ακολούθησε και η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Ρουμανίας, Κλουζ...

