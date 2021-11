Νεϊμάρ: «Κόλλησε» το πρόσωπό του στον διαιτητή και δεν δέχθηκε ούτε παρατήρηση! (vid)

Απίθανο σκηνικό στην αναμέτρηση Βραζιλία - Κολομβία, με τον Νεϊμάρ να συγκρούεται πάνω στον διαιτητή και να μην δέχεται καν κάρτα!

Πρωταγωνιστής σε φάση που εγείρει πολλά ερωτήματα ήταν ο Νεϊμάρ κατά της διάρκεια της αναμέτρησης Βραζιλία - Κολομβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αγανακτισμένος από τα αλλεπάλληλα (ατιμώρητα) μαρκαρίσματα που δεχόταν από τους αμυντικούς των φιλοξενούμενων, ο Βραζιλιάνος αστέρας κάποια στιγμή... εξερράγη και κατευθύνθηκε με απειλητικό ύφος προς τον ρέφερι του αγώνα.

Αντί όμως να σταματήσει μπροστά του και να διαμαρτυρηθεί, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν ουσιαστικά συγκρούστηκε πάνω του, με τους δυο άνδρες να έρχονται κυριολεκτικά πρόσωπο με πρόσωπο!

Κι ενώ όλοι περίμεναν την τιμωρία του Νειμάρ, τελικά ο ρέφερι αποφάσισε να μην του δείξει καν κάρτα (!), απόφαση που φυσικά γέννησε πολλές απορίες και σύντομα έγινε viral σε όλα τα social media.

Neymar JR 🇧🇷 Manages to avoid Red Card after Chest-Bump with Referee during Brazil vs Colombia. pic.twitter.com/ieUyYYorTM — PSGNewsINT (@PSGNewsINT) November 12, 2021

Neymar checking if the referee has any cavities! The king of dental hygiene! 👏 pic.twitter.com/iXgLxCIGpa — Parceros United (@ParcerosUnited) November 12, 2021