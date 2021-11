Σμιθ Ρόου: Πρώτη κλήση στην εθνική Αγγλίας (vid)

Ο Εμίλ Σμιθ-Ρόου κέρδισε την κλήση του ομοσπονδιακού, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και θα βρεθεί για πρώτη φορά στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας στα 21 του χρόνια.

Ο άνθρωπος-γκολ της «μεταμορφωμένης» Άρσεναλ που βρίσκεται πια στο όριο της τετράδας, ετοιμάζεται να φορέσει για πρώτη φορά το εθνόσημο. Ο λόγος για τον Εμίλ Σμιθ-Ρόου, ο οποίος μετά τα τρία γκολ στους ισάριθμους τελευταίους αγώνες των Κανονιέρηδων, έλαβε την κλήση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για τα εναπομείναντα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ κόντρα σε Αλβανία και Σαν Μαρίνο.

Ο 21χρονος ανερχόμενος σταρ των Λονδρέζων εξαργύρωσε έτσι τη συνεχή του βελτίωση και προσφορά στο σύνολο του Μίκελ Αρτέτα, κερδίζοντας από το... παράθυρο, πάντως, την κλήση, μετά την εξαίρεση των Ράσφορντ, Γουόρντ Πράουζ, Σο και Μάουντ από την αρχική προεπιλογή.

Ο Μάρκους Ράσφορντ θα παραμείνει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, ο Λουκ Σο τέθηκε νοκ-άουτ όπως ορίζει το πρωτόκολλο διάσεισης, ενώ ο Γουόρντ Πράουζ είναι άρρωστος και ο Μάουντ υποβλήθηκε πρόσφατα σε οδοντιατρική επέμβαση.

Get well soon, lads pic.twitter.com/3DA8atpv1Q