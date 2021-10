Κριστιάνο: Ξεπέρασε τον Ράμος και μετρά τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Νέα κορυφή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατέγραψε 181 διεθνείς συμμετοχές με την Πορτογαλία και ξεπέρασε τον Σέρχιο Ράμος στην ευρωπαϊκή λίστα.

Δε σταματάει πουθενά... Αφού σημείωσε τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλον παίκτη σε εθνικό επίπεδο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ καθώς πλέον μετράει τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές σε ευρωπαϊκή ομάδα.

Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέγραψε 181 συμμετοχές στο φιλικό της Πορτογαλίας με το Κατάρ και ξεπέρασε τον Σέρχιο Ράμος που έχει μείνει στις 180.

Μάλιστα ο 36χρονος γιόρτασε το νέο ρεκόρ και με γκολ φτάνοντας πλέον τα 112 με το εθνόσημο και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη για τους μελλοντικούς αστέρες που θα επιδιώξουν να τον ρίξουν από την κορυφή.

Πλέον, ο Κριστιάνο στρέφει το βλέμμα στο παγκόσμιο ρεκόρ διεθνών συμμετοχών το οποίο κατέχει ο Σοχ Τσιν Αν από τη Μαλαισία που είχε καταγράψει 195 εμφανίσεις μεταξύ 1969 και 1984.

Οι πέντε κορυφαίοι Ευρωπαίοι σε συμμετοχές:

