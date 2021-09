Παρέμβαση της FIFA για την ρατσιστική συμπεριφορά των Ούγγρων ζητά ο Μπόρις Τζόνσον μετά το ματς με την Αγγλία

Μέχρι και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ασχολήθηκε με την συμπεριφορά των Ούγγρων οπαδών στο ματς με την Αγγλία, ζητώντας από την FIFA να… τελειώνει με τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Το ακροδεξιό στοιχείο στην Ουγγαρία δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι έντονο και σε αυτό «βοηθά» και ο τρόπος διακυβέρνησης της χώρας.

Ωστόσο το στοιχείο αυτό έχει εισχωρήσει για τα καλά και στο ποδόσφαιρο και ιδίως στα ματς της εθνικής ομάδας. Η οποία έχει πληρώσει πολλές φορές το «μάρμαρο» για την ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών της απέναντι σε άλλες ομάδες.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε χθες στα προκριματικά του Μουντιάλ κόντρα στην Αγγλία όπου ο Ραχίμ Στέρλινγκ, κυρίως, δέχτηκε ακραία ρατσιστική επίθεση από τους Ούγγρους.

Ηδη οι ποδοσφαιριστές έχουν ζητήσει την παραδειγματική τιμωρία των Ούγγρων, αλλά το ίδιο έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας!

Ο Μπόρις Τζόνσον σε ποστάρισμά του, έκανε λόγο για ανεπίτρεπτη συμπεριφορά και ζήτησε από την FIFA να πάρει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο το ότι ποδοσφαιριστές της εθνικής Αγγλίας δέχτηκαν ρατσιστική συμπεριφορά στην Ουγγαρία χθες βράδυ. Προτρέπω τη FIFA να λάβει ισχυρή δράση εναντίον των υπευθύνων για να διασφαλίσει ότι αυτό το είδος ντροπιαστικής συμπεριφοράς θα εξαλειφθεί οριστικά από το παιχνίδι» έγραψε στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον.

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.



I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.