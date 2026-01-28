Ο Παναθηναϊκός διαθέτει μόλις 16 ετοιμοπόλεμους παίκτες για το ματς με την Ρόμα

Τα προβλήματα και οι συνεχείς αλλαγές στο ρόστερ έχουν φέρει αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό να έχει μονάχα 16 παίκτες που μπορούν σίγουρα να παίξουν κόντρα στην Ρόμα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ρόμα την Πέμπτη (29/01-22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, σ' ένα παιχνίδι που ξυπνάει έντονες θύμησες από το παρελθόν.

Βαθμολογικά δεν είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, αφού οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στην 24αδα και άρα στη νοκ άουτ Play Off φάση της διοργάνωσης, ωστόσο το αποτέλεσμα αυτού θα καθορίσει τη θέση στην οποία θα τερματίσουν και άρα τον αντίπαλο που θα έχουν στον επόμενο γύρο.

Συν τοις άλλοις, μετά και το άσχημο αποτέλεσμα κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι (0-0), το «τριφύλλι» θα ήθελε μία νίκη με καλή εμφάνιση κόντρα σ' έναν τέτοιο αντίπαλο για να φτιάξει όσο μπορεί το κλίμα.

Το θέμα είναι όμως πως η συνθήκη μόνο ιδανική δεν είναι για κάτι τέτοιο, αφού ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, σε βαθμό που είναι πιθανό να κατέβει με 16 «μάχιμους» ποδοσφαιριστές κόντρα στους Ρωμαίους.

Οι αμφίβολοι, οι απόντες και οι εκτός λίστας δένουν... τα χέρια του Μπενίτεθ

Μπορεί το νούμερο να ακούγεται αναληθές, για μία ομάδα που είχε 24 παίκτες στην λίστα της πριν ανοίξει το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Αρχικά έχουμε τις αποχωρήσεις, αφού οι Ντραγκόφσκι, Τετέ, Μπρέγκου και Φικάι, που παραχωρήθηκαν, ήταν μέλη αυτής κι έτσι έριξαν τον αριθμό των διαθέσιμων παικτών στους 20.

Έπειτα οι προσθήκες που έγιναν στο μεταγραφικό αυτό «παράθυρο» δεν ήταν δυνατόν να αγωνιστούν στα δύο τελευταία ματς της League Phase, αφού οι τρεις αλλάγες που επιτρέπεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, αφορούν το διάστημα μετά την ολοκλήρωσή της και πριν την έναρξη της φάσης των νοκ άουτ.

Αυτο σημαίνει πως μάνι μάνι οι Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες και Αντίνο δεν μπορούν να βοηθήσουν.

Μετά είναι εκείνοι που δεν μπήκαν ποτέ στην λίστα κι έτσι δεν μπορούν να τεθούν στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού, δηλαδή οι Ντέσερς (έγινε αλλαγή με Πάντοβιτς και είναι και τραυματίας), Μαντσίνι, Γεντβάι και Βιλένα. Εκτός είναι και ο Μπόκος, ο οποίος δεν πληροί και το ένα από τα δύο κριτήρια της λίστας Β' για να μπορούσε να μπει μέσω αυτής, όπως συνέβη με τον Κάτρη.

Από τις διαθέσιμες λύσεις πρέπει να αφαιρέσουμε και τους Τσιριβέγια και Σφιντέρσκι. Για τον Ισπανό έγιναν γνωστά την Τρίτη (27/01) τα αποτελέσματα της μαγνητικής του, που έδειξαν πως θα πρέπει να μείνει εκτός για τον επόμενη 1,5 μήνα περίπου ενώ ο Πολωνός συμπλήρωσε κάρτες στο ματς με την Φερεντσβάρος κι έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Ρόμα.

Ακόμη δεν θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» τόσο ο εδώ και αρκετές μέρες τραυματίας Τζούρισιτς όσο και ο Πελίστρι, που δεν μετείχε στην χθεσινή προπόνηση ελέω ενοχλήσεων.

Ελπίδα υπάρχει για τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος απουσιάζει εδώ και λίγες μέρες από την προπόνηση λόγω ίωσης που τον ταλαιπωρεί, όμως είναι πιθανό να καταφέρει να βρεθεί στον αγώνα με την Ρόμα.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τους ποδοσφαιριστές που είναι σίγουρα διαθέσιμοι για τον Ράφα Μπενίτεθ μετά τα όσα αναφέραμε.

Τερματοφύλακες: Λαφόν , Κότσαρης

, Στόπερ: Τουμπά , Πάλμερ - Μπράουν , Ίνγκασον

, - , Ακραίοι μπακ: Μλαντένοβιτς *, Κώτσιρας , Κυριακόπουλος

*, , Μέσοι: Σιώπης , Σάντσες , Μπακασέτας , Τσέριν , Ταμπόρδα

, , , , Εξτρέμ: Ζαρουρί

Επιθετικοί: Πάντοβιτς

Λίστα Β': Γείτονας, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής, Κάτρης



*Έχει αρκετό καιρό να μπει στην αποστολή της ομάδας, αφού δεν υπολογίζεται κι έτσι δεν είναι δεδομένο πως θα βρεθεί ακόμα κι αύριο σ' αυτή, παρά την ανάγκη που υπάρχει.

Βλέπουμε πως μαζί και με τον Σέρβο μπακ, ο 65χρονος Μαδριλένος τεχνικός θα έχει στην διάθεσή του 16 ετοιμοπόλεμους παίκτες για τον αγώνα με την Ρόμα συν τις όποιες λύσεις του προσφέρει η λίστα Β', που απαρτίζεται εκτός από τον Κάτρη, από τους Γείτονα (τερματοφύλακας), Λάβδα (κεντρικός αμυντικός), Σκαρλατίδης (δεξιός μπακ) και Τερζής (εξτρέμ), με τις επιλογές του να είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.