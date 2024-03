Η Ομοσπονδία της Γεωργίας έκανε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης κόντρα στην Ελλάδα.

Σε μία «καυτή» έδρα θα παίξει την Τρίτη (26/3) η Εθνική μας κόντρα στη Γεωργία, με «έπαθλο» μία θέση στην τελική φάση του επερχόμενου EURO της Γερμανίας.

Οπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ομοσπονδία της χώρας επήλθε sold out και το «Boris Paichadze» της Τιφλίδας που θα φιλοξενήσει το ματς με την Ελλάδα, χωρητικότητας περίπου 50.000 θεατών, θα είναι κατάμεστο.

Μάλιστα έγινε γνωστό πως τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν μόλις 5 ώρες και 35 λεπτά μετά την κυκλοφορία τους!

🇬🇪🆚🇬🇷



⏱️დაწყებიდან 5 საათსა და 35 წუთში საქართველო - საბერძნეთის მატჩზე დასასწრები ყველა ბილეთი გაყიდულია !

😍 საქართველო ერთადაა !



⏱️ All tickets for the European Championship qualification play-off final have sold out after 5⃣ hours & 3⃣5⃣ mins!

😍 Georgia is United!#GFF pic.twitter.com/eQeQwFQaBY