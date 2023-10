Το καλύτερο ποσοστό επιτυχίας στις ντρίμπλες διαθέτει στα προκριματικά του Euro2024 ο Κώστας Τσιμίκας!

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της εθνικής μας ομάδας στο τεράστιο «διπλό» μέσα στην Ιρλανδία. Η ασίστ του, αλλά και γενικότερα η εικόνα του Έλληνα αριστερού μπακ, ήταν τέτοια που τον έκαναν να ξεχωρίσει για ακόμη μια φορά με τα «γαλανόλευκα», συμβάλλοντας τα μέγιστα στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 2-0.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ είναι γνωστό ότι φημίζεται για τις αρετές του στον επιθετικό τομέα, καθώς η συνεισφορά του μπροστά είναι τέτοια που συνεχώς δημιουργεί κινδύνους για τις αντίπαλες άμυνες. Μάλιστα, ο «Τσίμι» είναι και ο καλύτερος ντριμπλέρ αυτών των προκριματικών για το Euro2024 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας!

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας μπακ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους παίκτες των προκριματικών, με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στις ντρίμπλες του. Ο «Τσίμι» είναι πρώτος ανάμεσα σε 60 ποδοσφαιριστές που έχουν επιχειρήσει τουλάχιστον 15 ντρίμπλες, έχοντας το εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας 90%!

🤤 Of the 60 players to have attempted 15 or more dribbles, Kostas Tsimikas has the best dribble success rate (90%) in #EURO2024 qualifying pic.twitter.com/hb00ozc7yp