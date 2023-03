Ο Ζλάτκο Ντάλιτς έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Κροατία μετά την μεγάλη επιτυχία που έκανε τερματίζοντας τρίτος με την ομάδα του στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Δεν το κουνάει από την εθνική Κροατίας ο Ζλάτκο Ντάλιτς, αφού μετά την τελευταία μεγάλη επιτυχία του στα γήπεδα του Κατάρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομοσπονδία της χώρας, που θα τον κρατήσει τον πάγκο της ομάδας για ακόμη μία τριετία.

Ο 56χρονος τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Κροατίας από τον Οκτώβριο του 2017 έχοντας κατεβάσει την ομάδα σε 70 παιχνίδια συνολικά. Μαζί της έχει φτάσει σε μία δεύτερη θέση στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 και σε μία τρίτη στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 ενώ κατέκτησε την πρωτιά στον όμιλό της στο Nations League την φετινή σεζόν και πήρε την πρόκριση για το Final Four, που θα γίνει στην Ολλανδία.

#Croatia head coach @DalicZlatko has extended his contract until 2026! ✍️



We're looking forward to the upcoming challenges with our @FIFAWorldCup silver- and bronze-winning head coach! 🇭🇷💪🥈🥉