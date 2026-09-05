Κούτσιας: Δύο γκολ ενάντια στην Εστρέλα Αμαδόρα
Βρίσκει τα πατήματά του στην Πορτογαλία ο Γιώργος Κούτσιας, που σκόραρε δύο φορές στην εκτός έδρας ισοπαλία της Φαμαλικάο με την Εστρέλα Αμαδόρα για την Primeira Liga.
Ο Έλληνας φορ, που αποκτήθηκε φέτος από τη Λουγκάνο, άνοιξε το σκορ με ωραίο πλασέ στο δεύτερο μόλις λεπτό, με τους γηπεδούχους να ανατρέπουν τα δεδομένα αλλά τον 22χρονο επιθετικό να ευστοχεί σε πέναλτι στο 80ό λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι, ο Κούτσιας έφτασε τα τρία τέρματα σε πέντε συμμετοχές με τον πορτογαλικό σύλλογο.
⚽ GOLO— VSPORTS (@Vsports_pt) September 5, 2026
G. Koutsias 2'
I Liga (#5) | Estrela Amadora 0-(1) Famalicão#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2627 #JORNADA5 #CFEAFCF #CFEA #FCF
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