Ο Νελ έκανε το 1-0 για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά από ασίστ Βαγιαννίδη.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πήρε φανέλα βασικού για το εκτός έδρας ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την AFS και την εκμεταλλεύτηκε, καθώς στο 47ο λεπτό του αγώνα, κέρδισε την κόντρα από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και... σέρβιρε στον Νελ, που εξ επαφής έκανε το 1-0! Αυτή ήταν η έβδομη ασίστ φέτος για τον Έλληνα μπακ, στην 29η συμμετοχή του με τα Λιοντάρια