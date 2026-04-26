Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Άνοιξε το σκορ από ασίστ Βαγιαννίδη
Ο Νελ έκανε το 1-0 για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά από ασίστ Βαγιαννίδη.
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πήρε φανέλα βασικού για το εκτός έδρας ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την AFS και την εκμεταλλεύτηκε, καθώς στο 47ο λεπτό του αγώνα, κέρδισε την κόντρα από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και... σέρβιρε στον Νελ, που εξ επαφής έκανε το 1-0! Αυτή ήταν η έβδομη ασίστ φέτος για τον Έλληνα μπακ, στην 29η συμμετοχή του με τα Λιοντάρια
🚨 Rafael Nel finds the back of the net!— goalpostX (@GoalpostX) April 26, 2026
AVS 0-1 Sporting CPpic.twitter.com/2eR6bURVyT
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.