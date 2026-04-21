Νέο δημοσίευμα της A Bola αναφέρει πως ο Φώτης Ιωαννίδης τελικά γλιτώνει το χειρουργείο και μάλιστα ίσως επιστρέψει άμεσα στη δράση!

Απόλυτη ανατροπή φαίνεται πως έχουμε στην περίπτωση τραυματισμού του Φώτη Ιωαννίδη, που τις περασμένες ημέρες γραφόταν πως θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για το θέμα που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες στο γόνατο.

Όπως έγραφαν οι Πορτογάλοι, η ζημιά δεν βελτιωνόταν και το πιθανότερο σενάριο ήταν το...νυστέρι, ενώ τονιζόταν πως υπήρχε και ενδεχόμενο ο Έλληνας στράικερ να χάσει μέρος και της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Ωστόσο, με νέο ρεπορτάζ της η A Bola τα φέρνει όλα... τούμπα, καθώς αναφέρει ότι ο 26χρονος όχι απλώς δεν θα περάσει την πόρτα του χειρουγείου, αλλά αναμέμεται να επιστρέψει και στη δράση άμεσα!

Η αποκατάστασή του πάει καλύτερα και δεν αποκλείεται να βρεθεί στην αποστολή του Ρούι Μπόρζες για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης (29/4) με την Τοντέλα.