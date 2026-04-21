Ιωαννίδης: Ευχάριστα νέα για τον Έλληνα στράικερ, γλιτώνει το νυστέρι!
Απόλυτη ανατροπή φαίνεται πως έχουμε στην περίπτωση τραυματισμού του Φώτη Ιωαννίδη, που τις περασμένες ημέρες γραφόταν πως θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για το θέμα που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες στο γόνατο.
Όπως έγραφαν οι Πορτογάλοι, η ζημιά δεν βελτιωνόταν και το πιθανότερο σενάριο ήταν το...νυστέρι, ενώ τονιζόταν πως υπήρχε και ενδεχόμενο ο Έλληνας στράικερ να χάσει μέρος και της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.
Ωστόσο, με νέο ρεπορτάζ της η A Bola τα φέρνει όλα... τούμπα, καθώς αναφέρει ότι ο 26χρονος όχι απλώς δεν θα περάσει την πόρτα του χειρουγείου, αλλά αναμέμεται να επιστρέψει και στη δράση άμεσα!
Η αποκατάστασή του πάει καλύτερα και δεν αποκλείεται να βρεθεί στην αποστολή του Ρούι Μπόρζες για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης (29/4) με την Τοντέλα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.