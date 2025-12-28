Η Μπενφίκα αρκέστηκε στην ισοπαλία στην έδρα της Μπράγκα (2-2) αφήνοντας πίσω της δύο πολύτιμους βαθμούς, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να συνεισφέρει με ασίστ.

Η «μάχη» για τον τίτλο στην Πορτογαλία καλά κρατεί! Πόρτο και Σπόρτινγκ είδαν την Μπενφίκα του βασικού Βαγγέλη Παυλίδη να μένει στο ισόπαλο 2-2 κόντρα στην Μπράγκα, αποτέλεσμα με το οποίο οι Αετοί έχασαν πολύτιμο έδαφος στο κυνήγι της πρωτιάς. Σε ακόμη ένα παιχνίδι, ο Έλληνας επιθετικός άφησε το αποτύπωμά του «σερβίροντας» για την ισοφάριση της ομάδας του στο β' μέρος. Πλέον, η Μπενφίκα βρίσκεται στο -7 από την πρωτοπόρο Πόρτο, έχοντας ματς περισσότερο.

Η καρφωτή κεφαλιά του Οταμέντι έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, ωστόσο η Μπράγκα γύρισε το παιχνίδι πριν την ανάπαυλα. Στο 38' ο Ζαλαζάρ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε, ενώ στο 45+1' ο Παόυ Βίκτορ έκανε την ανατροπή. Η ισοφάριση της Μπενφίκα ήρθε στο 53'. Μετά από κλέψιμο, Σουντάκοφ και Παυλίδης έφυγαν στην κόντρα, με τον Έλληνα να κάνει την κούρσα από τα αριστερά πασάροντας στον Αούρσνες που με σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-2.

Μάλιστα ο Έλληνας φορ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 66ο λεπτό, ωστόσο ήταν για λίγα εκατοστά οφσάιντ και το τέρμα του ακυρώθηκε.

Η Μπενφίκα συνέχισε να πιέζει για την ανατροπή ως το τέλος και έχασε μοναδική ευκαιρία με τον Αούρσνες στο 80' που αστόχησε από πολύ καλή θέση. Η Μπράγκα ολοκλήρωσε το ματς με δέκα μετά την αποβολή του Ρικάρντο Όρτα στις καθυστερήσεις. Το τελικό 2-2 άφησε τους Αετούς στους 36 βαθμούς, ενώ η Μπράγκα έφτασε τους 26.