Ο Special One είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Έλληνα επιθετικό, που σημείωσε χατ-τρικ στο εκτός έδρας 0-4 της Μπενφίκα επί της Μορεϊρένσε (14/12).

Ασταμάτητος είναι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Βαγγέλης Παυλίδης, που σκοράρει με κάθε ευκαιρία και αντίπαλο. Ο Έλληνας στράικερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των «Αετών», που επικράτησαν με 0-4 στην έδρα της Μορεϊρένσε (14/12).

Ο Παυλίδης σημείωσε χατ-τρικ, με το οποίο μάλιστα έφτασε τα 44 γκολ με την Μπενφίκα μέσα στο 2025 και... μπήκε δίπλα στο όνομα του θρυλικού Εουσέμπιο, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά το 1972 και τον «Μαύρο Πάνθηρα» που σκοράρει περισσότερα από 42 τέρματα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Φυσικά, η εξαιρετική εμφάνιση του πρώτου σκόρερ (13 γκολ) της πορτογαλικής λίγκας δε γινόταν να μείνει δίχως σχόλιο από τον Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Special One στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς αποθέωσε τον 27χρονο επιθετικό, τόσο για την νοοτροπία του, καθώς δέχθηκε δίχως... παράπονα να καθίσει στον πάγκο απέναντι στη Νάπολι (10/12), όσο φυσικά και για την εκτελεστική του ικανότητα, αναφέροντας μάλιστα πως θα μπορούσε να πετύχει και 4ο γκολ, καθώς του έγινε... πέναλτι σε κάποια φάση.

«Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος, καταρχάς, με τον τρόπο που δέχτηκε να μην παίξει εναντίον της Νάπολι, με τον τρόπο που ο Ιβάνοβιτς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι εναντίον της Νάπολι και δέχτηκε να μην παίξει σήμερα. Η ομάδα γίνεται ''ομάδα'' και κατανοεί διαφορετικά παιχνίδια και τρόπους σκέψης και παιχνιδιού. Ο Παυλίδης ήταν φρέσκος. Αυτό το παιχνίδι εναντίον της Νάπολι του έδωσε ξεκούραση και εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό είδος ''λαμπρότητας''.

Ο Παυλίδης σκόραρε τρία καλά γκολ, θα μπορούσε να είχε σκοράρει τέσσερα, επειδή υπήρχε πέναλτι εναντίον του. Πέναλτι από αυτά που ξεχνιούνται επειδή το σκορ ήταν 4-0, αλλά που μπορούν να κρίνουν αγώνες, όταν το σκορ ήταν 0-0, πέναλτι για τα οποία άλλοι κλαίνε, πιέζουν, φωνάζουν και συνεχίζουν να πιέζουν. Και εμείς, με διαφορετικό προφίλ, το κάνουμε λιγότερο. Καθώς δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το βραβείο fair play, πρέπει να πω ότι ήταν καλή διαιτησία, αλλά ένα λάθος μεταξύ του διαιτητή και του VAR, το οποίο θα μπορούσε να ήταν σημαντικό. Υπήρξε πέναλτι στον Παυλίδη.»