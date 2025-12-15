Το πορτογαλικό μέσο αφιέρωσε το πρωτοσέλιδο του -ξανά- στον Έλληνα επιθετικό, μετά το χατ-τρικ απέναντι στη Μορεϊρένσε (14/12).

Σαν... Θεός αντιμετωπίζεται τις τελευταίες ώρες στην Πορτογαλία ο Βαγγέλης Παυλίδης, μετά τα όσα έκανε το βράδυ της Κυριακής (14/12) στην έδρα της Μορεϊρένσε για την 14η αγωνιστική της Liga Portugal.

Ο Έλληνας άσος πήρε από το... χεράκι τους «Αετούς» και με απίθανο χατ-τρικ χάρισε ακόμη μια νίκη (0-4) στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Special One να τον αποθεώνει στη συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος στον χαρακτήρα αλλά και την εκτελεστική του ικανότητα.

Σε... παρόμοιο mood και ένα από τα μεγαλύτερα και εγκυρότερα μέσα της χώρας, η A Bola, αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της στον 27χρονο επιθετικό, βάζοντας τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμείλικτος».

«Ακραία αποτελεσματικός, εκμεταλλεύεται τα λάθη των άλλων και λάμπει με χατ-τρικ», αναφέρει η περιγραφή.