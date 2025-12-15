Κράτησε ήπιους... τόνους ο Παυλίδης με το χατ-τρικ: «Είναι πάντα καλό να βοηθάς την ομάδα»

Ο «killer» της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης αναφέρθηκε στο εντυπωσιακό χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στη Μορεϊρένσε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν απλά... εντυπωσιακός κόντρα στη Μορεϊρένσε, όπως παραδέχθηκε και ο Ζοζέ Μουρίνιο μετά το τέλος του αγώνα, καθώς ο έμπειρος φορ πέτυχε χατ-τρικ στη νίκη της Μπενφίκα με 4-0.

Ο Έλληνας στράικερ αναφέρθηκε στην εμφάνιση που έκανε, κράτησε χαμηλά την... μπάλα παρά τα τρία γκολ που πέτυχε και πήρε θέση για την κατάσταση της ομάδας.

Αναλυτικά: «Τέλεια βραδιά; Ναι, φυσικά. Όταν η ομάδα κερδίζει και σκοράρεις γκολ... Είναι πάντα καλό να βοηθάς την ομάδα και να κερδίζεις τους τρεις βαθμούς. Ξέραμε ότι η Μορεϊρένσε είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πέρυσι είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ (ισοπαλία), αλλά νομίζω ότι σήμερα ο τρόπος που παίξαμε ήταν πολύ καλός. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και στη συνέχεια, με πίεση, κερδίσαμε μερικές μπάλες μπροστά και καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ».

Για την κατάσταση στη Μπενφίκα και αν η ομάδα είναι σε καλό... φεγγάρι: «Ναι, αν το δούμε, έχουμε κερδίσει τα τελευταία παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια, αλλά δεν είναι αρκετό. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε κάθε εβδομάδα, θέλουμε να παίζουμε καλύτερα, αλλά φυσικά... Όταν κερδίζουμε με 4-0, είναι μια καλή βραδιά για εμάς. Θέλουμε να συνεχίσουμε».