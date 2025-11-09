Μία ακόμη συμμετοχή σε γκολ της Μπενφίκα κατέγραψε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος με δύο φανταστικά αγγίγματα τροφοδότησε τον Σουντάκοφ που άνοιξε το σκορ απέναντι στην Κάζα Πία.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δείχνει την κλάση του στην Πορτογαλία είτε ως εκτελεστής είτε ως... σερβιτόρος! Όπως έγινε και την αναμέτρηση της Μπενφίκα απέναντι στην Κάζα Πία, όπου ο Έλληνας επιθετικός έβγαλε μία φοβερή ασίστ στον Σουντάκοφ για το 1-0 των Αετών.

Ο Παυλίδης υποδέχθηκε την σέντρα του Ντέντις με το στήθος και στη συνέχεια με κεφαλιά που έβγαλε νοκ-άουτ τους αμυντικούς της Κάζα Πία τροφοδότησε τον Ουκρανό που σκόραρε με σουτ στην κίνηση. Τρίτη ασίστ στη σεζόν για τον Παυλίδη που έχει επιπλέον 13 γκολ.