Ιωαννίδης: «Νιώθω όλο και καλύτερα στο γήπεδο»

Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε για τη νίκη κόντρα στην Αλβέρτα και την καλή του εμφάνιση, έδωσε μία συμβουλή στους νέους της ομάδας κι έστειλε ένα μήνυμα στους οπαδούς της Σπόρτινγκ.

Μετά τη νίκη της Σπόρτινγκ με 5-1 επί της Αλβέρκα για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, ο Φώτης Ιωαννίδης, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ, μίλησε στην κάμερα του Sporting TV.

Ο Έλληνας επιθετικός εξήγησε για το πως νιώθει όλο και καλύτερο στο γήπεδο όσο παίζει περισσότερο με τους συμπαίκτες, έδωσε μία συμβουλή στους νέους παίκτες του κλαμπ, με αφορμή την χρησιμοποίηση κάποιων εξ' αυτών το βράδυ της Τρίτης (28/10) ενώ έστειλε τέλος κι ένα μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Φώτη Ιωαννίδη

Για το ματς με την Αλβέρτα:

«Συνολικά, είχαμε μια καλή βραδιά. Διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι και δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες που χρειαζόμασταν. Πετύχαμε πέντε γκολ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής μας».

Για τους νεαρούς παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν:

«Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση από όλους τους νεαρούς παίκτες. Έκαναν το ντεμπούτο τους και αξίζουν τα καλύτερα. Έπαιξαν πολύ καλά απόψε και μας βοήθησαν πολύ. Πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι και νομίζω ότι το μέλλον τους είναι λαμπρό. Θα παίξουν όλο και περισσότερο για να μας βοηθήσουν και χαίρομαι γι' αυτούς».

Για την συμβουλή που θα τους έδινε:

«Τα όνειρά τους γίνονται τώρα πραγματικότητα, οπότε πρέπει να σκεφτούν το παρελθόν, πόσο σκληρά δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουν εδώ, την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά. Είθε να το απολαύσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται και να ονειρεύονται».

Για την εμφάνισή του:

«Νιώθω όλο και καλύτερα στο γήπεδο. Χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο και νιώθω ότι βελτιώνομαι. Γνωρίζω τους συμπαίκτες μου όλο και καλύτερα. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν θέλω απλώς να σκοράρω. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να κερδίσει η ομάδα. Αν κερδίσουμε, τα γκολ θα έρθουν και αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου».

Για την κατάκτηση του Λιγκ Καπ:

«Ήταν πολύ σημαντικό. Περάσαμε τα προημιτελικά και προκριθήκαμε στην επόμενη φάση. Για εμάς, κάθε τρόπαιο μετράει. Είμαστε ένας σπουδαίος σύλλογος και ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε κάθε τίτλο».

Για το παιχνίδι της Παρασκευής κόντρα στην ίδια ομάδα:

«Αυτό το παιχνίδι ήταν διαφορετικό, φυσικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα είναι προσεκτικοί και πιο συγκεντρωμένοι. Πρέπει να δείξουμε την ίδια δέσμευση και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να μαζέψουμε την διαφορά και να φτάσουμε στην κορυφή του πρωταθλήματος».

Για τους οπαδούς:

«Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους οπαδούς, επειδή το στάδιο ήταν σχεδόν γεμάτο ξανά. Μας υποστήριξαν πολύ σε όλο το παιχνίδι. Ήταν φανταστικό. Τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, επειδή κάνουν τη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικοί για εμάς».