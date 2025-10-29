Σε ρυθμούς... ελληνικούς κινήθηκε η πρόκριση της Σπόρτινγκ στα ημιτελικά του League Cup, καθώς με τον Ιωαννίδη να πετυχαίνει γκολάρα και τον Βαγιαννίδη δυο ασίστ διέλυσε με 5-1 την Αλβέρκα.

Έχουν πάρει φόρα και δεν... σταματούν οι Έλληνες της Πορτογαλίας. Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης φαίνεται πως δεν χρειάστηκαν ιδιαίτερα πολύ χρόνο για να προσαρμοστούν στους ρυθμούς των Λιονταριών και το απέδειξαν ξανά, βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή τους στην πρόκριση της Σπόρτινγκ στα ημιτελικά του League Cup της Πορτογαλίας. Με τον Ιωαννίδη να πετυχαίνει ασίστ και γκολάρα από... πάσα του Βαγιαννίδη που μοίρασε με τη σειρά του στο σύνολο δυο ασίστ, τα Λιοντάρια διέλυσαν με 5-1 την Αλβέρκα και προκρίθηκαν με άνεση στην επόμενη φάση.

Οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ και προηγήθηκαν στο 21΄, όταν ο Βαγιαννίδης μοίρασε το 1-0 στον Κουέντα. Στο 30΄ήταν η σειρά του Ιωαννίδη να δώσει ασίστ στον Εμπλοπά για το 2-0, με τους δυο σκόρερ να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο δεύτερο ημίχρονο για το 4-0.

Στο 81΄ήταν η σειρά του Ιωαννίδη να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς, όταν από πάσα του Βαγιαννίδη έπιασε σουτάρα έξω από την περιοχή και διαμόρφωσε το 5-0 με το τρίτο του γκολ στην Πορτογαλία. Το μόνο που κατάφερε η Αλβέρκα ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής με τον Σάντρο Λίμα στο 85΄.