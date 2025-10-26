Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης: Η Σπόρτινγκ επέστρεψε στις νίκες με εμφατική τριάρα
Μετά την ισοπαλία με την Μπράγκα, η Σπόρτινγκ επανήλθε στις νίκες περνώντας άνετα από την έδρα της Τοντέλα με 0-3, με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη να βρίσκονται στον πάγκο, τα Λιοντάρια άνοιξαν από νωρίς το σκορ με τον Σουάρες. Μετά από ένα παραγωγικό πρώτο μέρος με 16 τελικές, η Σπόρτινγκ συνέχισε στο ίδιο τέμπο στο δεύτερο 45λεπτο βρίσκοντας ακόμη δύο τέρματα. Αρχικά με τον Γκονσάλβες στο 59' και στις καθυστερήσεις με τον Γκέντα. Ο Ιωαννίδης πέρασε στο ματς στο 74' αντικαθιστώντας τον Σουάρες στην κορυφή της επίθεσης. Δεν αγωνίστηκε ο Βαγιαννίδης. Στην 2η θέση τα Λιοντάρια με 22 βαθμούς, όσους έχει και η πρωτοπόρος Πόρτο που αγωνίζεται τη Δευτέρα (27/10).
⏹️ Vitória em Tondela ✔️ Os Leões estão de regresso aos triunfos na #LigaPortugalBetclic👏— Sporting CP (@SportingCP) October 26, 2025
⚽️ Luis Suárez, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda
🟡 0-3 ⚫ // #CDTSCP pic.twitter.com/4YknubirOY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.