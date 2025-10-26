Άνετο πέρασμα της Σπόρτινγκ από την έδρα της Τοντέλα, την οποία φιλοδώρησε με τριάρα (0-3) πιάνοντας την Πόρτο στους 22 βαθμούς. Ο Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο β' μέρος, δεν αγωνίστηκε ο Βαγιαννίδης.

Μετά την ισοπαλία με την Μπράγκα, η Σπόρτινγκ επανήλθε στις νίκες περνώντας άνετα από την έδρα της Τοντέλα με 0-3, με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη να βρίσκονται στον πάγκο, τα Λιοντάρια άνοιξαν από νωρίς το σκορ με τον Σουάρες. Μετά από ένα παραγωγικό πρώτο μέρος με 16 τελικές, η Σπόρτινγκ συνέχισε στο ίδιο τέμπο στο δεύτερο 45λεπτο βρίσκοντας ακόμη δύο τέρματα. Αρχικά με τον Γκονσάλβες στο 59' και στις καθυστερήσεις με τον Γκέντα. Ο Ιωαννίδης πέρασε στο ματς στο 74' αντικαθιστώντας τον Σουάρες στην κορυφή της επίθεσης. Δεν αγωνίστηκε ο Βαγιαννίδης. Στην 2η θέση τα Λιοντάρια με 22 βαθμούς, όσους έχει και η πρωτοπόρος Πόρτο που αγωνίζεται τη Δευτέρα (27/10).