Μπενφίκα: Γρίπη ταλαιπωρεί παίκτες και Μουρίνιο, «καμπανάκι» πριν το ντέρμπι με Πόρτο
Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν στην Πορτογαλία τα ρεπορτάζ τα οποία κάνουν λόγο για «κρίση» γρίπης στο «στρατόπεδο» της Μπενφίκα, λίγες ημέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Πόρτο την Κυριακή (5/10).
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «A Bola», μερικοί παίκτες των Αετών, μέλη του προσωπικού, καθώς και ο ίδιος ο Ζοσέ Μουρίνιο έχουν εμφανίσει συμπτώματα ίωσης που τους ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Τα συμπτώματα αφορούν κυρίως πονοκεφάλους και σωματικούς πόνους, ωστόσο είναι αυτό είναι αρκετό για να προκαλέσει «συναγερμό» ενόψει του ντέρμπι.
Κι αυτό, διότι ο κανονισμός προβλέπει πως μία ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 13 διαθέσιμους παίκτες για να αγωνιστούν. Πάντως, για την ώρα δεν φαίνεται πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αναβολής του παιχνιδιού στο «Ντραγκάο» και η κατάσταση θα αξιολογηθεί το προσεχές διάστημα.
De acordo com informações recolhidas por A BOLA, vários jogadores e elementos da equipa técnica apresentam sintomas virais, sobretudo dores de cabeça e no corpo.— A BOLA (@abolapt) October 3, 2025
Recorde-se que, na véspera do jogo da Champions, o treinador das águias já tinha revelado que se sentia com febre. pic.twitter.com/YR7GcJLkFG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.