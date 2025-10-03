Το Classico της Πορτογαλίας μεταξύ Πόρτο και Μπενφίκα πλησιάζει, όμως το ντέρμπι ίσως «κινδυνέψει» λόγω... επέλασης ίωσης που ταλαιπωρεί τους Αετούς.

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν στην Πορτογαλία τα ρεπορτάζ τα οποία κάνουν λόγο για «κρίση» γρίπης στο «στρατόπεδο» της Μπενφίκα, λίγες ημέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Πόρτο την Κυριακή (5/10).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «A Bola», μερικοί παίκτες των Αετών, μέλη του προσωπικού, καθώς και ο ίδιος ο Ζοσέ Μουρίνιο έχουν εμφανίσει συμπτώματα ίωσης που τους ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Τα συμπτώματα αφορούν κυρίως πονοκεφάλους και σωματικούς πόνους, ωστόσο είναι αυτό είναι αρκετό για να προκαλέσει «συναγερμό» ενόψει του ντέρμπι.

Κι αυτό, διότι ο κανονισμός προβλέπει πως μία ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 13 διαθέσιμους παίκτες για να αγωνιστούν. Πάντως, για την ώρα δεν φαίνεται πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αναβολής του παιχνιδιού στο «Ντραγκάο» και η κατάσταση θα αξιολογηθεί το προσεχές διάστημα.