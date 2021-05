Όπως αναφέρεται στον διεθνή Τύπο, η Λίβερπουλ έστειλε τα 40 εκατομμύρια ευρώ στους «ταύρους» για την απόκτηση του νεαρού αμυντικού, του οποίου η μετακίνηση στο Μέρσεϊσαϊντ είναι πλέον θέμα ωρών.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής αφήνει την Bundesliga και την Λειψία για να συνεχίσει στην Premier League και τους «κόκκινους» του λιμανιού, έχοντας ήδη συμφωνήσει σε όλα για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου που θα τον δεσμεύει για τα επόμενα χρόνια με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

