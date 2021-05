«Το άξιζες, είσαι απαίσιος», αυτό είναι ένα από τα δεκάδες απαίσια μηνύματα που δέχτηκε ο Ράσφορντ στο λογαριασμό του στο twitter. Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλησε να τα αναδείξει, ποστάροντας το εν λόγω μήνυμα με το εξής μήνυμα:

«Τουλάχιστον 70 ρατσιστικά μηνύματα μετρήθηκαν μέχρι τώρα στους λογαριασμούς μου στα social media.Σε όσους προσπαθούν να με κάνουν να νιώσω χειρότερα απ' όσο ήδη νιώθω, καλή τύχη. Προσπαθώ...». Μάλιστα, ο επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» δεν έμεινε σ' αυτό. Λίγο αργότερα έγραψε:

​«Είμαι περισσότερο εξοργισμένος, που ένας από τους υβριστές που άφησε ένα... βουνό εικονιδίων με μαϊμούδες στα μηνύματά του, είναι δάσκαλος μαθηματικών με ανοιχτό προφίλ. Διδάσκει σε παιδιά! Και γνωρίζει ότι μπορεί ελεύθερα να κάνει φυλετικά σχόλια χωρίς να υποστεί τις συνέπειες».

Μ' αυτό το μήνυμα ο Ράσφορντ... χτυπάει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στα social media, όπου το μίσος, ο ρατσισμός και γενικότερα να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει έχουν πάρει μια ανεξέλεγκτη μορφή. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά το χαμένο τελικό στο Europa League από τη Βιγιαρεάλ, έγινε δέκτης σχολίων με απόχρωση φυλετικών διακρίσεων. Και δεν θέλησε να το αφήσει να περάσει απαρατήρητο. Δεν το «κατάπιε».

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence…

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) May 27, 2021