Μετά από τέσσερις σεζόν, ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο αποχωρεί από τους Γουλβς μετά το τέλος της φετινής χρονιάς.

Το παιχνίδι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι το τελευταίο για τον προπονητή των «Λύκων» που σε τέσσερις σεζόν στο «Μολινέ» κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην Premier League, αλλά και να την βγάλει στα ευρωπαϊκά κύπελλα μετά από σχεδόν μισό αιώνα!

Θα αποχωρήσει από τον σύλλογο ως ο προπονητής με την πέμπτη μεγαλύτερη θητεία στην μεταπολεμική εποχή έχοντας δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο κάνει εξαιρετικές πορείες στην μεγάλη κατηγορία.

«Από την ημέρα που έφτασα εδώ, στόχος ήταν να κάνουμε μια θετική αλλαγή και να προχωρήσουμε μπροστά ως κλαμπ. Περήφανα λέω ότι το κάναμε μέρα με την μέρα. Πετύχαμε τους στόχους μας και το κάναμε μαζί, με πάθος. Ευχαριστώ τους οπαδούς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να πετύχουμε τους στόχους μας, τους ανθρώπους της πόλης που μας αγκάλιασαν, αλλά και όλο το προσωπικό της ομάδας για την αφοσίωσή του όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω τον κάθε ποδοσφαιριστή με τον οποίο δούλεψα, για την αφοσίωσή του, την σκληρή δουλειά και το ταλέντο που έβγαλε. Ηταν ένα εκπληκτικό ταξίδι για όλους μας. Η Κυριακή θα είναι μία έντονη συναισθηματικά ημέρα, αλλά είμαι χαρούμενος που θα την μοιραστώ με τους οπαδούς στο γήπεδο» ανέφερε ο Σάντο για την αποχώρησή του από την ομάδα.

Φαβορί για να τον αντικαταστήσει ο πρώην της Μπενφίκα, Μπρούνο Λάζε, ο οποίος έχει ως ατζέντη (και αυτός) τον Ζόρζε Μέντες, τον άνθρωπο δηλαδή που κινεί τα νήματα στην αγγλική ομάδα.

After four seasons at the club, this Sunday will be Nuno Espirito Santo’s final game in charge of Wolves.

Thank you, Nuno.



— Wolves (@Wolves) May 21, 2021