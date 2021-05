Οι οπαδοί των «σπιρουνιών» τόσο στην ανάπαυλα, όταν ήδη οι «χωριάτες» είχαν κάνει την ανατροπή στο σκορ με το αυτογκόλ του Ρεγκιλόν και το γκολ του Γουότκινς, όσο και στο φινάλε, αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές του Ράιαν Μέισον.

Μπορεί αρκετός κόσμος να έφυγε νωρίτερα και να μην περίμενε να χειροκροτήσει την ομάδα, ο Χάρι Κέιν ήταν συγκινημένος αποχαιρετώντας τους οπαδούς, όμως, το κλίμα γενικότερα κάθε άλλο παρά ιδανικό ήταν...

The boos ring loud as the final whistle goes at the Tottenham Hotspur stadium.

A gutless and spineless display from Spurs which has been said far too often this season.

Unacceptable.#THFC #COYS #TOTAVLpic.twitter.com/bxgZTFcaej

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) May 19, 2021