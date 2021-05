Έχοντας περάσει τρομερές δυσκολίες στα χρόνια της παρουσίας του στους «κόκκινους διαβόλους», με ανάγκη ννα ξεπεράσει έναν τραυματισμό από τον οποίο θα μπορούσε να χάσει το πόδι του, αλλά και με τον Ζοσέ Μουρίνιο να του πηγαίνει κόντρα, ο Λουκ Σο είναι ξανά εδώ και πιο δυνατός από ποτέ.

Μετά την φετινή, εκπληκτική αγωνιστική περίοδο και έχοντας καταφέρει να επιστρέψει και στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, ο διεθνής φουλ μπακ βραβεύτηκε το απόγευμα της Τρίτης πριν από το ισόπαλο (1-1) ματς με την Φούλαμ, αφού οι συμπαίκτες του τον ανέδειξαν τον κορυφαίο της σεζόν.

Ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν εκείνος που παρέλαβε για δεύτερη διαδοχική φορά το βραβείο του Sir Matt Busby Player of the Year.

"I was sat next to Donny (van de Beek) on the coach and he has never experienced Old Trafford with any fans and he is excited."

Luke Shaw is happy to have Manchester United fans back at Old Trafford pic.twitter.com/wfp4JdGjEd

— Football Daily (@footballdaily) May 18, 2021