Η Τσέλσι παρουσίασε τη νέα φανέλα με στυλ 60s (vid)

Οι «μπλε» του Λονδίνου ηττήθηκαν 1-0 από την Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης αποτυγχάνοντας να βρουν τουλάχιστον μια απάντηση στο γκολ που είχαν δεχθεί από το πρώτο μέρος από τον Εμίλ Σμιθ – Ρόου.

Το πρωί της Πέμπτης, παραμονές του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στη Λέστερ, παρουσιάστηκε με στυλ 60s η νέα φανέλα που θα φορεθεί στο ματς του «Γουέμπλεϊ», ενώ, θα την βάλει και το γυναικείο τμήμα στον δικό του τελικό του Champions League.

It's that time of the season.

Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2021