Ο Τούχελ θέλησε ν' αναλάβει το δικό του μερίδιο των ευθυνών για το κακό αποτέλεσμα που αναγκάζει την Τσέλσι να παραμείνει σε απόλυτη εγρήγορση για το θέμα της 4άδας, τη στιγμή που έρχονται οι τελικοί σε Κύπελλο Αγγλίας και Champions League.

Οι αλλαγές που πραγματοποίησε ο Γερμανός τεχνικός στο αρχικό σχήμα των «μπλε» έδειξαν πως το μυαλό είναι στο Σαββατιάτικο ματς στο «Γουέμπλεϊ» που κρίνει τίτλο, αυτό παραδέχθηκε και στην συνέντευξη Τύπου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Κι εγώ έστειλα λάθος μηνύματα με τις αλλαγές που πραγματοποίησα. Δεν είχαμε συγκέντρωση... Έκανα αλλαγές με το μυαλό στον τελικό του Σαββάτου. Όταν προσεγγίζουμε έτσι τα παιχνίδια, έρχεται η τιμωρία» είπε ο Τούχελ.

Η διαφορά νοοτροπίας είναι εμφανής, αφού ο Λάμπαρντ πολλές φορές σχολίαζε αρνητικά τους παίκτες του δημοσίως για τις χαμένες ευκαιρίες που έπαιρναν και δεν τον δικαίωναν, ενώ, ο γνωστός Ζοσέ Μουρίνιο πάντοτε επέλεγε να «δίνει» τους παίκτες του στα Media...

Thomas Tuchel admits he sent his players the 'wrong signals' by making so many changes with Saturday’s FA Cup final in mind

