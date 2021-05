Οι «πολίτες» από καιρό περίμεναν απλά την ημέρα που θα μπορούσαν επιτέλους να πανηγυρίσουν την μεγάλη τους επιστροφή στην κορυφή της Premier League έπειτα από το θεότρελο 2019 κατά το οποίο η κούρσα με την Λίβερπουλ ήταν από τις πιο εντυπωσιακές στα χρονικά του πρωταθλήματος.

Από το βράδυ της Τρίτης, 11 Μαΐου του 2021, η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε τον 5ο τίτλο πρωταθλήματος από καταβολής Premier League και 7ο συνολικά στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχοντας μεγάλη απόσταση από την Γιουνάιτεντ αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες του Big-6 που δεν κατάφεραν να τρέξουν σε ίδιες ταχύτητες.

Κι όμως, μέσα στη φετινή αγωνιστική περίοδο, υπήρξαν ημέρες που ο Πεπ πονοκεφάλιαζε με αυτό που έβλεπε και τόνιζε συνεχώς στους συνεργάτες του πως δεν του άρεσε αυτό που έβγαζε η ομάδα του στο γήπεδο...

