Η οροφή του «Ολντ Τράφορντ» έμπαζε ξανά νερά (vid)

Τον Απρίλη του 2019 πριν το ματς με την Μάντσεστερ Σίτι η οροφή στην νότια κερκίδα του «Ολντ Τράφορντ» τρύπησε από την βροχή και νερό έπεφτε ασταμάτητα στις θέσεις των φίλων της Γιουνάιτεντ. Το ίδιο συνέβη και στο χθεσινό (11/05) παιχνίδι των «κόκκινων διαβόλων» με την Λέστερ.

Η οικογένεια Γκλέιζερ πάντως έχει υποσχεθεί στους φίλους της ομάδας την ανακαίνιση του ιστορικού γηπέδου, προκειμένου να μην υπάρχουν στο μέλλον τέτοιου είδους προβλήματα.

Within days money was found to construct barricades to make Old Trafford look like a prison

Yet for years the roof has been leaking and is again today without money being found to fitx it#NotAPennyMore #GlazersOut pic.twitter.com/SWQYsLUOYP

— Cantona Collars - Legacy Fan Since 1980 (@Cantona_Collars) May 11, 2021