«Ανανέωσε με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Καβάνι» (pic)

Το σίριαλ της παραμονής ή όχι του Καβάνι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... έλαβε τέλος νωρίς. Ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υποστηρίζει πως ο Ουρουγουανός στράικερ έχει βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του πρότειναν οι «κόκκινοι διάβολοι».

Ο Σόλσκιερ τον ήθελε στην ομάδα του και του χρόνου και φαίνεται πως η απόφαση του «ματαντόρ» για παραμονή του είναι πλέον γεγονός.

Τον 34χρονο ήθελε κι η Μπόκα Τζούνιορς ενώ κι ο ίδιος έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να παίξει στο Μπομπονέρα. Αυτό πάντως δεν θα συμβεί την επόμενη σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Καβάνι φέτος μετρά σε 35 ματς 15 γκολ και 5 ασίστ.

Το σχετικό τιτίβισμα:

