Ξεκίνησε και στο παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι το απόγευμα του Σαββάτου, έστειλε δυο φορές τη μπάλα στα δίχτυα και δεν μέτρησε καμία από αυτές. Ευτυχώς για εκείνον και την ομάδα του Τούχελ, ήρθαν δυο εκπληκτικά γκολ από τους Ζίγιεχ και Μάρκος Αλόνσο στο δεύτερο ημίχρονο για την ανατροπή και την «απόδραση» από το Etihad στο 92', καταστρέφοντας το πάρτι τίτλου που ήθελαν να κάνουν οι «πολίτες».

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, η Τσέλσι κάνει μεγάλη χαλάστρα στην Σίτι, αφού και την περασμένη σεζόν οι «μπλε» είχαν πάρει την καθοριστική νίκη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ώστε να κλειδώσει και μαθηματικά τον πρώτο της τίτλο έπειτα από 30 χρόνια η Λίβερπουλ.

Μέσα σε ό,τι μπορεί να βιώνει ο Τούχελ στο Λονδίνο και το σύνολο που έχει στα χέρια του και το έχει αναζωογονήσει για να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, αυτόν του Champions League και ν' αρχίσει να σιγουρεύει την τετράδα, θα υπάρχει πάντοτε η κουβέντα για τον Τίμο Βέρνερ. Αυτό το παιδί που ενώ σκοράρει, δουλεύει πολύ στο γήπεδο, τρέχει πολύ, «τρώει» πολύ ξύλο και προσπαθεί να είναι μέσα στις φάσεις, έχει καταφέρει να... του βγει το όνομα.

Η αλήθεια είναι ότι σε μια τέτοια Τσέλσι με τόσα πολλά ονόματα και τόσες επιλογές που έχει ο Τούχελ κυρίως για τις θέσεις της επίθεσης, ο Τίμο Βέρνερ δεν είναι το απόλυτο αστέρι όπως είχε συνηθίσει στην Λειψία μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι. Ο μεγάλος στόχος του Ρομάν Αμπράμοβιτς όταν πλέον αποφάσισε πως... δεν τραβάει η ομάδα με τον Λάμπαρντ, ήταν η πρόσληψη ενός προπονητή που θα «ξυπνούσε» τόσο τον Βέρνερ όσο και τον Χάβερτς που είχαν κοστίσει πολλά εκατομμύρια. Ωστόσο, οι αριθμοί μαρτυρούν μια αλήθεια την οποία ίσως και ο Ρώσος μεγιστάνας να μην υπολόγισε.

Αυτή τη στιγμή ο Τίμο Βέρνερ έχει καταφέρει να έχει συμμετοχή σε 30 τέρματα για την Τσέλσι, είτε με τον ίδιο να σκοράρει, είτε φτιάχνοντας εκείνος το γκολ για κάποιον συμπαίκτη του. Παρουσία σε 30 τέρματα κι όμως η φετινή αγωνιστική περίοδος μπορεί να χαρακτηριστεί ίσως η χειρότερη της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Άλλωστε, μέσα στην τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά έχει βιώσει την μεγαλύτερη επιθετική του δυστοκία! Οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες τις οποίες έχει αντικρίσει ο κόσμος από εκείνον και οι οποίες έχουν εκνευρίσει τον Τούχελ, είναι ο κυριότερος λόγος που... του έχει βγει το όνομα, δίχως όμως αυτό, εν τέλει, να είναι δίκαιο.

Στο παιχνίδι με την Σίτι δεν κατάφερε να βρει δίχτυα όπως το έκανε με την Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League για να βοηθήσει στη μεγάλη πρόκριση στον τελικό της 29ης Μαΐου. Βέβαια έστειλε δυο φορές την μπάλα στο βάθος της εστίας του Έντερσον, όμως αμφότερες ήταν εκτεθειμένος. Και κάπου εδώ ξαναρχίζει όλη η κουβέντα το γεγονός πως εμφανίζεται απρόσεκτος και δεν κάνει το μισό βήμα προς τα πίσω ή δεν συγκρατείται λίγο παραπάνω για να είναι στην ίδια ευθεία με την άμυνα προτού φύγει μπροστά για το γκολ.

Όπως και να 'χει, αυτή τη στιγμή ο Τίμο Βέρνερ είναι πρώτος σε κάθε στατιστική κατηγορία για την Τσέλσι! στο πρωτάθλημα Απίστευτο κι όμως αληθινό! Μπορεί να κρίνεται για τα γκολ του, για τις χαμένες του ευκαιρίες, αυτή είναι η δουλειά του άλλωστε, ωστόσο, αδικείται από την εντύπωση που ο ίδιος έχει προκαλέσει τη φετινή σεζόν στον κόσμο και τους οπαδούς των «μπλε».

Βρίσκεται στα 6 γκολ στην Premier League, πρώτος σκόρερ για την ομάδα του μαζί με τον Τάμι Έιμπραχαμ, έχει τις περισσότερες ασίστ, τις περισσότερες τελικές, τις περισσότερες τελικές προς την αντίπαλη εστία, έχει κερδίσει τα περισσότερα πέναλτι, έχει πάρει τα περισσότερα φάουλ στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου και έχει και τις περισσότερες επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή!

Ο Τόμας Τούχελ ποτέ δεν του πρόσθεσε βάρος στους ώμους του. Ναι μεν είχε αναφέρει λίγο μετά τον πρώτο ημιτελικό του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης πως δεν γίνεται να χάνει τόσο μεγάλες ευκαιρίες σε συνεχόμενα παιχνίδια ο Βέρνερ, αφού είχε τεράστιες στιγμές και με την Γουέστ Χαμ και με την «βασίλισσα» στο πρώτο ματς. Όμως, ο προπονητής του νώριζε απόλυτα πως να τον διαχειριστεί.

Έχει μείνει, άλλωστε, η ατάκα του κόουτς της Τσέλσι για τον Βέρνερ και την «κάψα» του να βρει δίχτυα, λέγοντας: «Τα γκολ είναι σαν τις γυναίκες. Πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω κάποια στιγμή και ίσως τελικά εκείνη να έρθει να σε βρει».

Με αυτή την αναφορά ο Τούχελ επιχείρησε να κάνει τον παίκτη του να χαλαρώσει λίγο παραπάνω και να βγάλει από το μυαλό του την μεγάλη ανάγκη να σκοράρει, καθώς αυτό μπορούσε να του προκαλέσει μεγαλύτερο κακό. Λίγο μετά το παιχνίδι με την Σίτι, ο τεχνικός των Λονδρέζων αναφέρθηκε στην δουλειά που ρίχνει ο Βέρνερ στο Cobham και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δουλεύει σαν σκυλί...».

Αυτό στο οποίο στάθηκε ο τεχνικός των «μπλε» ήταν και οι κινήσεις του διεθνή επιθετικού που είχε ταλαιπωρήσει τρομερά τους αμυντικούς των «πολιτών» και φυσικά έκανε και την κίνηση να τρέξει δεξιά στο χώρο στο 92' για να βγάλει την ασίστ στον Μάρκος Αλόνσο. Η εργατικότητά του αποφέρει αποτελέσματα κι ας επικρατεί η άποψη πως φέτος η χρονιά του είναι κακή.

"He was working like a dog."

Thomas Tuchel praised the hard work Timo Werner put in for Chelsea against Manchester City pic.twitter.com/sgMRRUyHqR

— Football Daily (@footballdaily) May 8, 2021