Μπιέλσα: «Ζητώ συγγνώμη που δεν ξέρω αγγλικά» (vid)

Οι φίλοι της Λιντς τον λάτρεψαν για την ξακουστή «τρέλα» του, την αλεγρία που έφερε στο παιχνίδι της ομάδας, η οποία συνδυάστηκε, φυσικά και με την άνοδο στην Premier League μετά από 17 χρόνια. Τα media τον σέβονται και παίρνουν «τροφή» από το αγέρωχο στυλ του και τον αυθορμητισμό του. Σε όλα αυτά, η γλώσσα δεν αποτέλεσε ποτέ «αγκάθι» για τον Μαρσέλο Μπιέλσα, γιατί η ιδιαίτερη γλώσσα του σώματός του υπερίσχυε. Ωστόσο, ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει μια «συγγνώμη» για το γεγονός ότι στα τρία χρόνια που βρίσκεται στο Νησί, δεν έχει μάθει ακόμη αγγλικά!

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Μπράιτον, ο «Locο» χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο μειονέκτημά του ότι δεν ξέρει να μιλήσει τη γλώσσα και απολογήθηκε ευθέως σε όσους υποχρεώνονται να τον ακούνε στις διάφορες συνεντεύξεις πριν και μετά τα παιχνίδια!

«Χρωστάω μια συγγνώμη σε όσους πρέπει να με ακούν κάθε φορά, που δεν έχω μάθει αγγλικά. Ένα από τα μεγάλα ελαττώματά μου από το πέρασμά μου στο αγγλικό ποδόσφαιρο είναι ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω σε αυτή τη γλώσσα που όλοι μιλάνε. Από τη μία με καταβάλλει αυτό, ότι δεν έχω μάθει να μιλάω αγγλικά. Ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία για έναν προπονητή είναι να μεταδίδει το μήνυμά του μέσα από τα λόγια του. Είναι ένα από τα πράγματα στα οποία έχω επικεντρωθεί ως προπονητής.

«Αν υπάρχει ένα πράγμα που μου αρέσει και μου παίρνει χρόνο, είναι να δανείζομαι τη σημασία και την έννοια των λέξεων και να τις λέω με τον πιο απλό τρόπο, χωρίς να χάνουν τη βαρύτητά τους, αυτού που θέλω να πω.

Είναι πολύ δύσκολο να μιλάω στα Ισπανικά, να εκφράζω τις ιδέες μου απλά και σύντομα κι αν δεν μπορώ να το κάνω στα ισπανικά, πώς γίνεται να το κάνω στα αγγλικά; Είμαι ο πρώτος που μισώ αυτή τη δικαιολογία, αλλά είναι η αλήθεια»

Bielsa is asked if he delivers his messages to the players in Spanish or English

"An apology to those who have to listen to me that I haven't learned English..." pic.twitter.com/53R0OZqflK

— Leeds United Live (@liveleedsunited) April 29, 2021