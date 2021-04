Ο Σεν Μαξιμέν υποστήριξε τον Μανέ: «Μην τον κρίνετε, έχει κάνει τόσα πολλά για την Λίβερπουλ» (pic & vid)

Η Λίβερπουλ πλήρωσε ακριβά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες στην αναμέτρηση με τη Νιουκάστλ, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με γκολ που πέτυχαν οι «καρακάξες» στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης και να χάσει έδαφος για την έξοδό της στο Champions League. Ο Σαντιό Μανέ ήταν ένας εκ των αρνητικών πρωταγωνιστών για τους «Reds», καθώς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε αρκετές ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.

Γι' αυτό και οι οπαδοί της Λίβερπουλ τα έβαλαν μαζί του, ενώ παράλληλα αποθέωσαν τον Σεν Μαξιμέν της Νιουκάστλ που πραγματοποίησε μία θετική εμφάνιση κόντρα στους πρωταθλητές Αγγλίας. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι οι οπαδοί της Λίβερπουλ, που ζήτησαν την μεταγραφή του 24χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού στην ομάδα τους.

Πάντως, ο Σεν Μαξιμέν από την πλευρά του, με μήνυμά του στα social media, θέλησε να συμπαρασταθεί στον Μανέ, τονίζοντας πως η συνεισφορά του στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύτιμη.

«Ξέρω ότι νομίζετε πως είναι ωραία μηνύματα αυτά για εμένα αλλά δεν μου αρέσουν. Δείξτε σεβασμό σας παρακαλώ. Είστε αχάριστοι. Εχει κάνει τόσα πολλά για την Λίβερπουλ. Εχω πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσω στο επίπεδό του».

I know you think it’s a nice message to me but I don’t like this. Be respectful to him please you are ungrateful, he did and he’s doing a lot for Liverpool, there still a long way before I could reach his level

— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) April 24, 2021